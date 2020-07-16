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Глава СБУ отчитался о предотвращении трех терактов в 2020 году

16 июля 2020, 16:55

Глава СБУ отчитался о предотвращении трех терактов в 2020 году

Сотрудники Службы безопасности Украины за последние полгода предотвратили три теракта и задержали четверых человек, которые были причастны к их подготовке.

Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов на совещании руководителей правоохранительных органов в Киеве, передает пресс-центр спецслужбы.

Он отметил, что в апреле СБУ выявила подрывника, который ранее заложил бомбу возле входа в торговый центр «Французский бульвар» в Харькове. В июне спецслужба задержала бывшего военного, который пытался заложить четыре мины на территории госпиталя в Северодонецке и на станции Рубежное, в июле — боевика «ЛНР», который собирался подорвать цистерны с аммиаком на территории «Северодонецкого объединения «Азот».

В этом году суды уже вынесли 28 приговоров за террористическую деятельность и 16 — за создание террористической группы или организации.

В частности, 5 лет тюрьмы получило лицо, которое по заданию «МГБ ЛНР» планировало взрыв в жилом массиве Запорожья. Также по 5 лет получили преступники, которые пытались совершить диверсию в харьковском метрополитене и водоканале.

«Мы все понимаем, что спецслужбы недружественной нам страны постоянно пытаются расшатать ситуацию в Украине, в том числе с использованием криминальных элементов. Именно поэтому среди ключевых направлений деятельности СБУ является защита национальной государственности, контрразведка, борьба с терроризмом», — добавил Баканов.

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