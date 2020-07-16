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«Укрзализныця» возобновляет движение 12 электричек по Донецкой железной дороге

16 июля 2020, 17:02

«Укрзализныця» возобновляет движение 12 электричек по Донецкой железной дороге

«Укрзализныця» намерена на текущей неделе возобновить курсирование 10 пригородных поездов по территории обслуживания Донецкой железной дороги. Еще два поезда планируется запустить с 20 июля.

Об этом сообщается на сайте компании.

С 16-17 июля будут курсировать пригородные поезда:

• № 7057 Лозовая — Константиновка, 12:02 — 16:22;
• № 6333 Лозовая — Павлоград-1, 15:15 — 16:50;
• № 6334 Павлоград-1 — Покровск, 17:06 — 19:36;
• № 6331 Покровск — Павлоград-1, 7:18 — 09:40;
• № 6332 Павлоград-1 — Лозовая, 10:05 — 11:47;
• № 6152 Чаплино — Авдеевка, 12:20 — 15:38;
• № 6441 Сватово — Попасная, 5:00 — 8:30;
• № 6442 Попасная — Сватово, 8:40 — 12:10;
• № 6447 Сватово — Попасная, 17:32 — 21:02;
• № 6448 Попасная — Сватово 21:50 — 1:30.

С 20 июля будут курсировать такие пригородные поезда:

• № 6481 Лантратовка — Кондрашевская-Новая, 13.20 — 18.50, кроме среды;
• № 6482 Кондрашевская-Новая — Лантратовка, 7:00 — 12:50, кроме среды.

В «Укрзализныце» напомнили, что обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты.

Движение пассажирского транспорта между городами и областями в Украине было остановлено 18 марта из-за пандемии коронавируса. Движение ряда пригородных поездов возобновили с 1 июня. 

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