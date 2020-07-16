Боевики 5 раз открывали огонь с начала суток

С начала четверга боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Под огнем оказались позиции ООС вблизи Водяного, Старогнатовки и Марьинки.
Боевики стреляли из гранатометов различных систем, зенитной установки, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Военные открывали прицельный огонь в ответ, заставляя боевиков отказаться от продолжения обстрелов.
«За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет», — сказано в сообщении.
На всех трех участках разведения обстрелов не зафиксировано.