Боевики 5 раз открывали огонь с начала суток

С начала четверга боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Под огнем оказались позиции ООС вблизи Водяного, Старогнатовки и Марьинки.



Боевики стреляли из гранатометов различных систем, зенитной установки, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Военные открывали прицельный огонь в ответ, заставляя боевиков отказаться от продолжения обстрелов.



«За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет», — сказано в сообщении.



На всех трех участках разведения обстрелов не зафиксировано.