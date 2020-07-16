В Макеевке и Донецке не подтвердилась информация о минировании зданий

Информация о минировании зданий в подконтрольных боевикам Донецке и Макеевке не подтвердилась. Об этом заявили в «МВД» группировки «ДНР».



Там утверждают, что проверка зданий, в которых, по анонимной информации, якобы находились взрывные устройства, завершилась.



При этом в группировке не говорят, сколько зданий проверялись на наличии взрывчатки.

Сегодня утром эвакуировались люди из бизнес-центра Sky City в центре Донецка из-за сообщения о минировании.



Вчера из-за сообщения о бомбе были эвакуированы люди из бизнес-центра «Столичный» в Донецке. Информация об угрозе взрыв оказалась ложной.