Коронавирус выявили еще у четырех жителей Донетчины

В течение четверга, 16 июля, коронавирус выявили еще у четырех жителей подконтрольной властям территории Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



COVID-19 обнаружили у 58-летней жительницы Славянска и у трех жителей Краматорска — 41-летней женщины и двух мужчин в возрасте 34 и 63 лет.



Среди инфицированных — работник Донецкой облгосадминистрации.



«Он, а также лица, которые с ним контактировали, отправлены на самоизоляцию. Все сотрудники ОГА пройдут ПЦР-тестирования», — отметил Кириленко.



Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 780 случаев заболевания коронавирусом, из которых 481 человек выздоровел, десятеро — умерли.