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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

16 июля 2020, 22:48

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

В течение четверга, 16 июля, коронавирус выявили еще у четырех жителей подконтрольной властям территории Донецкой области. Таким образом, с начала пандемии в области зафиксировано 780 случаев заболевания коронавирусом, из которых 481 человек выздоровел, десятеро — умерли. Еще один положительный результат на COVID-19 получил житель Луганской области.

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области зафиксировано 18 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Трое ранее заболевших скончались: мужчины в возрасте 74 лет и 62 лет, а также женщина в возрасте 84 лет, заявили в группировке «ДНР».

В «ЛНР» заявили, что за минувшие сутки выявили шесть новых заболевших коронавирусом.

Политика

Евросоюз по случаю шестой годовщины катастрофы самолета рейса MH17 выразил поддержку всем усилиям по установлению истины по ее обстоятельствам и призвал РФ признать свою ответственность.

Права человека

«Суд ЛНР» приговорил жительницу Луганска к 12 годам лишения свободы по обвинению в «государственной измене».

Боевые действия

В результате обстрела поселка шахты «Трудовская» на западе Донецка ранения получили двое мирных жителей, заявили в группировке «ДНР».

Экономика

Шахтеры подконтрольного «ДНР» предприятия «Донбассуглереструктуризация» не получили еще зарплаты за 2014-2015 годы, пишет «Зеркало недели» со ссылкой на документ украинских спецслужб.

Общество

«ДНР» распространяет через свои ресурсы неправдивую информацию о том, что подорвавшийся на мине украинский военнослужащий был наемником из США.

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