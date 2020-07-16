По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

В течение четверга, 16 июля, коронавирус выявили еще у четырех жителей подконтрольной властям территории Донецкой области. Таким образом, с начала пандемии в области зафиксировано 780 случаев заболевания коронавирусом, из которых 481 человек выздоровел, десятеро — умерли. Еще один положительный результат на COVID-19 получил житель Луганской области.



За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области зафиксировано 18 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Трое ранее заболевших скончались: мужчины в возрасте 74 лет и 62 лет, а также женщина в возрасте 84 лет, заявили в группировке «ДНР».



В «ЛНР» заявили, что за минувшие сутки выявили шесть новых заболевших коронавирусом.



Политика



Евросоюз по случаю шестой годовщины катастрофы самолета рейса MH17 выразил поддержку всем усилиям по установлению истины по ее обстоятельствам и призвал РФ признать свою ответственность.



Права человека



«Суд ЛНР» приговорил жительницу Луганска к 12 годам лишения свободы по обвинению в «государственной измене».



Боевые действия



В результате обстрела поселка шахты «Трудовская» на западе Донецка ранения получили двое мирных жителей, заявили в группировке «ДНР».



Экономика



Шахтеры подконтрольного «ДНР» предприятия «Донбассуглереструктуризация» не получили еще зарплаты за 2014-2015 годы, пишет «Зеркало недели» со ссылкой на документ украинских спецслужб.



Общество



«ДНР» распространяет через свои ресурсы неправдивую информацию о том, что подорвавшийся на мине украинский военнослужащий был наемником из США.



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