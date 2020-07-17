Четверо украинских военных пострадали за сутки на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего трое украинских военнослужащих получили ранения и один — боевую травму. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что боевики применили запрещенные к использованию на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.



Обстрелам подверглись позиции украинских военных у населенных пунктов: Водяное, Опытное, Старогнатовка, Гнутово, Авдеевка, Марьинка, Новозвановка, Причепиловка, Орехово.



В штабе отметили, что военнослужащие Объединенных сил открывали огонь в ответ из "штатного вооружения". По данным украинской разведки, за минувшие сутки был убит один и ранен не менее одного боевика.



С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня. По данным штаба, боевики со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам военных у Водяного. Отмечается, что потерь за текущие сутки среди украинских военнослужащих нет.