За минувшие сутки в Украине выявлено 809 случаев заболевания коронавирусом. При этом 838 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 11 — умерли. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



За все время пандемии в стране подтверждено 57 264 случая COVID-19, из них 29 769 человек выздоровели, 1 456 — скончались. Продолжают болеть 26 039 человек, что на 40 меньше, чем днем ранее.



Ситуация в регионах:

У властей Украины нет достоверных данных о заболеваемости коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.



Вчера, 16 июля, зафиксировали 848 новых случаев COVID; 15 июля сообщалось о 836 заболевших, 14 июля было 638 инфицированных,13 июля — 612. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд — 1 109 новых инфицированных.