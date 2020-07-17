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«ЛНР» сообщила о 591 случае заболевания COVID-19

17 июля 2020, 09:19

«ЛНР» сообщила о 591 случае заболевания COVID-19

За минувшие сутки в отдельных районах Луганской области было выявлено 8 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».

Таким образом, всего «ЛНР» признает 591 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них были выписаны «с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус» в общей сложности 504 человека. С начала пандемии умерли 14 человек.

Вчера «ЛНР» сообщала о 583 случаях COVID-19.

У властей Украины нет официальных данных о количестве заболевших на неподконтрольной территории.

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