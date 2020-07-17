«ЛНР» сообщила о 591 случае заболевания COVID-19

За минувшие сутки в отдельных районах Луганской области было выявлено 8 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



Таким образом, всего «ЛНР» признает 591 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них были выписаны «с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус» в общей сложности 504 человека. С начала пандемии умерли 14 человек.



Вчера «ЛНР» сообщала о 583 случаях COVID-19.



У властей Украины нет официальных данных о количестве заболевших на неподконтрольной территории.