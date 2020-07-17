Границы ЕС будут закрыты для украинцев еще минимум 2 недели

Совет ЕС обновил перечень «безопасных» третьих стран, чьим жителям разрешен въезд в Евросоюз в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией на их территории. Об этом сообщает «Европейская правда».



Согласно решению, с 16 июля государства-члены ЕС должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для резидентов следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. В случае последнего — при условии взаимной отмены ограничений.



Ни одной новой страны в список «безопасных» ЕС решил не добавлять.



При этом из списка исключили Сербию и Черногорию, жителям которых разрешался въезд с 1 по 15 июля, в то время как Еврокомиссия предлагала включить в перечень безопасных все балканские страны.



1 июля ЕС утвердил список из 15 стран, которые не входят в блок и гражданам которых разрешен въезд.



В Брюсселе заявили, что список будут пересматривать каждые две недели и будут менять в зависимости от ситуации с коронавирусом в каждой стране.



Въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.