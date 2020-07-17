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В Донецкой области резко упал экспорт металла на фоне пандемии

17 июля 2020, 10:00

В Донецкой области резко упал экспорт металла на фоне пандемии

Экспортные поставки черных металлов предприятиями Донецкой области сократились в январе–мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 330 миллионов долларов или на 21%. Об этом сообщает главное управление статистики Донетчины.

Ухудшение ситуации в нынешнем году там объяснили снижения спроса в условиях пандемии коронавируса. 

Отмечается, что средневзвешенная цена тонны экспортированного металла снизилась на 12,1%, вследствие чего валютные поступления уменьшились на 170,8 миллиона долларов. Потери из-за сокращения физического объема экспорта составили 159,3 миллиона долларов.

Общий объем продукции в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий в январе–мае 2020 года по сравнению с январем–маем предыдущего года сократился на 6,6% (в то время как по итогам І квартала был обеспечен прирост на 6%). Это произошло вследствие спада в апреле и мае по сравнению с аналогичными месяцами 2019 года соответственно на 26,7% и 20,4%. Вместе с тем предприятия использовали этот период для планово-предупредительных и капитальных ремонтов металлургических агрегатов, что позволяет при восстановлении спроса на металл не только вернуться к прежним объемам производства, но и наращивать их.

Также уменьшился общий объем капитальных инвестиций в металлургическое производство в І квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (с учетом изменений цен) на 19,4%.

В январе–мае 2020 года на металлургических предприятиях работало 30,7 тысячи человек, или каждый пятый работник промышленности. Их среднемесячная заработная плата составила 17032 гривен, что на 14,7% больше, чем в январе–мае 2019 года. В мае 2020 года уровень оплаты труда металлургов вырос по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года на 11,2% и составил 17924 гривен.

В облстате напомнили, что еще в начале 2019 года возникла негативная тенденция падения экспортных цен черных металлов, а в целом за год они снизились в Донецкой области по сравнению с 2018 годом на 12,4%, из-за чего было недополучено 491,9 миллиона долларов.

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