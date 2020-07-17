«ДНР» открыла КПВВ под Донецком: ситуация на пункте пропуска

Сегодня, 17 июля, группировка «ДНР» открыла на день пункт пропуска «Еленовка» под Донецком, который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новтороицкое».



Пресс-офицер Донецкого погранотряда Госпогранслужбы Украины Валерия Карпиленко сказала «Новостям Донбасса», что «Новтороицкое» функционирует в штатном режиме.



Так, сегодня с неподконтрольной Украине территории прибыло уже более 20 человек. «Граждане отмечают, что пропуск [через КПВВ "Еленовка"] осуществляется довольно медленно, есть большая очередь на выезд с временно неподконтрольной территории», — отметила Карпиленко.



Она добавила, что через КПВВ «Новотроицкое» в сторону Донецка проследовало более 120 граждан.



Накануне в «ДНР» сообщили, что выехать из Донецка можно будет только при наличии регистрации на подконтрольной Украине территории, а пропуск в Донецк возможен по заранее согласованным спискам штаба «ДНР» по коронавирусу. При этом все прибывшие с украинской стороны люди обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больницах.



Прибывшим на подконтрольную Украине территорию нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дій вдома».



Пропуск через блокпост «ДНР» будет осуществляться с 9:00 до 18:00. В свою очередь КПВВ «Новотроицкое» работает с 7:00 до 20:00.



В предыдущий раз «ДНР» открывала КПВВ «Еленовка» 13 июля.