«ДНР» сообщила о 33 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявлено 33 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Утверждается, что один случай заболевания обнаружен у прибывшего с подконтрольной Украине территории 7 июля и четыре случая заболевания — у людей, прибывших 13 июля. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, которые контактировали с заболевшими ранее. «В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.



Там добавили, что по результатам двух отрицательных тестов было выписано 12 человек.



Всего по состоянию на полдень 17 июля «ДНР» признает 1477 случаев COVID-19. Из них было выписано 687 человек, летальных случаев — 87. Продолжают болеть 703 пациента.