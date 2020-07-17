На Луганщине число случаев COVID-19 превысило сотню

На подконтрольной властям территории Луганской области зафиксировано два новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.



Положительные результаты теста на COVID-19 получили житель Новопсковского района, который заболел пневмонией, а также ребенок из Северодонецка, которого проверили перед плановой госпитализацией.



С начала пандемии на Луганщине заболевания COVID-19 лабораторно подтверждено у 101 человека. Из них выздоровели — 80, лечатся — 20.