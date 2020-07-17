Рада закрыла сессию, но Разумков пригласил депутатов на внеочередную во вторник

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл третью сессию парламента девятого созыва. Перед этим он сообщил депутатам, что ждет их на внеочередную сессию, которая начнется во вторник, 21 июля, в 12:00.



Накануне фракция «Слуга народа» начала сбор подписей за проведение внеочередной сессии на следующей неделе. Депутат фракции Александр Качура отметил, что заседание 21 июля продлится с 12:00 до 19:00.



В повестке дня указано 20 вопросов (был включен вопрос районов, но сегодня парламент его успел рассмотреть).

Очередная четвертая сессия Верховной Рады начнется во вторник, 1 сентября.