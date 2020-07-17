Боевики убили четырех и ранили 18 военных за неделю в зоне ООС

В результате обстрелов со стороны боевиков в течение минувшей недели погибли четверо украинских военнослужащих, еще 18 — получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



В течение прошлой недели боевики 14 раз обстреливали украинские позиции вблизи Марьинки, Авдеевки, Новоселовки, Водяного, Опытного, Новоселовки Второй, Зайцево, Новолуганского, Шум и Торецка.



Кроме того, в результате обстрелов в городе Авдеевке и поселке Луганское Бахмутского района зафиксировано повреждение кровли двух жилых домов.