Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Боевики убили четырех и ранили 18 военных за неделю в зоне ООС

17 июля 2020, 16:42

Боевики убили четырех и ранили 18 военных за неделю в зоне ООС

В результате обстрелов со стороны боевиков в течение минувшей недели погибли четверо украинских военнослужащих, еще 18 — получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В течение прошлой недели боевики 14 раз обстреливали украинские позиции вблизи Марьинки, Авдеевки, Новоселовки, Водяного, Опытного, Новоселовки Второй, Зайцево, Новолуганского, Шум и Торецка.

Кроме того, в результате обстрелов в городе Авдеевке и поселке Луганское Бахмутского района зафиксировано повреждение кровли двух жилых домов.

ТЕГИ

Прочее
ситуация на фронте

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:21
«ДНР» обвинила дончанина в призывах к терроризму за публичную поддержку Украины
14:42
«ЛНР» убрала из названия университета упоминание Тараса Шевченко
12:17
«ДНР» сообщила о 33 заболевших коронавирусом за сутки
11:40
«ДНР» открыла КПВВ под Донецком: ситуация на пункте пропуска
09:19
«ЛНР» сообщила о 591 случае заболевания COVID-19
22:48
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:26
«ДНР» на день откроет КПВВ «Еленовка» 17 июля
20:42
«ДНР» выдала погибшего под Зайцево бойца ООС за «наемника из США»
19:41
В Макеевке и Донецке не подтвердилась информация о минировании зданий
18:24
В «ДНР» заявили о ранении двух мирных жителей на окраине Донецка
17:34
В Донецке и Макеевке проверяют информацию о минировании нескольких зданий
14:38
«ЛНР» приговорила луганчанку к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
14:05
Жителей ОРДО также обязали обследоваться на COVID-19 при въезде в РФ
11:13
«ЛНР» заявила о выявлении еще шести заболевших коронавирусом
11:00
«ДНР» заявила о 18 новых случаях COVID-19 и трех смертях за сутки
все новости
19:10
Главе «народного совета ЛНР» объявили о подозрении
18:21
«ДНР» обвинила дончанина в призывах к терроризму за публичную поддержку Украины
18:03
В Международном уголовном суде — 14 сообщений о Крыме и Донбассе
16:42
Боевики убили четырех и ранили 18 военных за неделю в зоне ООС
16:14
В Кремле рассказали о разочаровании Козака переговорами по Донбассу
15:28
Великобритания призвала РФ к полноценному сотрудничеству в деле МН17
14:58
Боевики передали неопознанное тело. Возможно, это погибший военный медик
14:42
«ЛНР» убрала из названия университета упоминание Тараса Шевченко
14:11
Рада закрыла сессию, но Разумков пригласил депутатов на внеочередную во вторник
13:39
На Луганщине число случаев COVID-19 превысило сотню
13:22
Рада уменьшила количество районов в Украине с 490 до 136
13:18
Минобороны: Угрозы нападения РФ со стороны Крыма нет
12:55
СЦКК: Боевики третий день не дают проводить поиски раненого бойца
12:17
«ДНР» сообщила о 33 заболевших коронавирусом за сутки
11:40
«ДНР» открыла КПВВ под Донецком: ситуация на пункте пропуска
все новости
ВИДЕО
«Динамо» обыграло «Зарю» в «матче за второе место» в чемпионате
16 июля, 20:51
Проблемы прифронтового Донбасса: Что обещает Киев? ►
16 июля, 10:13
Донбассу не стать Россией: Приднестровье 2.0? ►
11 июля, 21:25

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция