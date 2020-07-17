Главе «народного совета ЛНР» объявили о подозрении

Главе так называемого «народного совета» группировки «ЛНР» сообщается о подозрении о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



По данным следствия, 5 мая 2014 года, подозреваемый по предварительному сговору с группой лиц инициировал и провел съезд председателей районных и городских советов Луганской области.



«На указанном заседании он от имени "народного совета Луганской области" наделил Валерия Болотова полномочиями "народного губернатора Луганской области" с подчинением областных подразделений органов власти и силовых органов», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в результате его действий 11 мая 2014 года был проведен «референдум», по результатам которого создана оккупационная администрация.



17 июля 2020 в соответствии с постановлением Северодонецкого городского суда Луганской области к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.