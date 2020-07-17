СБУ задержала бывшего главу «народного совета ЛНР»

Главе так называемого «народного совета» группировки «ЛНР» сообщается о подозрении о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



По данным следствия, 5 мая 2014 года, подозреваемый по предварительному сговору с группой лиц инициировал и провел съезд председателей районных и городских советов Луганской области.



«На указанном заседании он от имени "народного совета Луганской области" наделил Валерия Болотова полномочиями "народного губернатора Луганской области" с подчинением областных подразделений органов власти и силовых органов», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в результате его действий 11 мая 2014 года был проведен «референдум», по результатам которого создана оккупационная администрация.



17 июля 2020 в соответствии с постановлением Северодонецкого городского суда Луганской области к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.



Речь идет об Андрее Андрееве, бывшем начальнике управления транспорта и связи Луганского горисполкома.



По оперативной информации, в течение нескольких лет бывший чиновник пытался заниматься бизнесом на временно оккупированной территории. Однако впоследствии он осознал отсутствие каких-либо перспектив и решил получить загранпаспорт, приобрести недвижимость и легализоваться на контролируемой правительством территории Украины.



СБУ задержала его в Северодонецке.