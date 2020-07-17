В Киеве возле станции метро «Шулявская» произошел взрыв, есть раненый

В Киеве в результате взрыва у входа на станцию метро «Шулявская» пострадал мужчина, его госпитализировали. Об этом сообщается на странице в Facebook КП «Киевский метрополитен».



«Неизвестное устройство взорвалось в мусорнике у входа на станцию метро "Шулявская" в 20:08. Одному прохожему, получившему травму ноги, оказали медицинскую помощь. Повреждены окна станции», — говорится в сообщении.



По словам мэра столицы Виталия Кличко, пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.





Указано, что метрополитен работает в обычном режиме. Станция открыта для пассажиров.



Как



Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском районном управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. «Пострадал прохожий — 22-летний студент. Он получил множественные осколочные травмы ног. Госпитализирован в городскую больницу номер 17. Находится в тяжелом состоянии», — написал Кличко на странице в Facebook.Указано, что метрополитен работает в обычном режиме. Станция открыта для пассажиров.Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию, никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском районном управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.