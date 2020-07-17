По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

За минувшие сутки на подконтрольной властям территории Донбасса было зафиксировано 4 случая заболевания коронавирусом в Донецкой области и два — в Луганской. С начала пандемии на Донетчине коронавирус диагностирован у 780 человек, из которых 481 человек выздоровел, десятеро — умерли. В Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 101 человека.



За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявлено 33 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, заявили в группировке «ДНР». По состоянию на 17 июля группировка «ДНР» признает 1477 случаев COVID-19. Из них было выписано 687 человек, летальных случаев — 87.



Группировка «ЛНР» заявила о восьми новых случаях инфицирования коронавирусом. Таким образом, всего формирование признает 591 случай COVID-19, из которых 504 человека выздоровели, 14 — умерли.



Права человека



Боевики «ДНР» удерживают 20-летнего дончанина Богдана Максименко в СИЗО 97-й колонии в Макеевке. С 10 апреля Максименко находится в плену за публикации в поддержку Украины. Его крестная Наталья Казённова рассказала о состоянии Богдана и в чем его обвиняет группировка.



На рассмотрении в Офисе прокурора Международного уголовного суда находится 14 сообщений по фактам нарушений норм международного гуманитарного права на временно оккупированных территориях АР Крым и Донбасса.



Политика



Суд по делу о катастрофе самолета рейса MH17 над Донбассом обещает стать одним из самых крупнейших за последние десятилетия, заявил президент Владимир Зеленский в шестую годовщину трагедии, в которой погибли 298 человек.



В Кремле заявили о разочаровании замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака в результативности работы с украинскими коллегами по линии помощников лидеров «нормандской четверки».



Общество



«ЛНР» переименовала подконтрольный ей Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, убрав упоминание украинского поэта из названия.



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