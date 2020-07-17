Беспилотники ОБСЕ глушили по обе стороны линии соприкосновения

Беспилотники миссии ОБСЕ подверглись глушению 15 и 16 июля по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщается в отчете миссии.



На Донетчире вечером 15 и ночью 16 июля БПЛА дальнего радиуса действия подвергся воздействию помех во время полетов над поселками Озеряновка (ранее Перше Травня), Зайцево, Петровка, Степановка, Нелеповка и городом Константиновка. А также между неподконтрольными правительству селами Андреевка и Павловское.



В Луганской области беспилотник ОБСЕ подвергся глушению 16 июля во время выполнения полета над районами возле села Орехово.