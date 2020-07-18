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В Донецкой области выявили еще 11 заболевших коронавирусом

18 июля 2020, 11:55

В Донецкой области выявили еще 11 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Донецкой области выявили 11 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

Диагноз был подтвержден у:

• трех человек в Дружковке (мужчины 51 и 57 лет и женщина 76 лет);
• двух в Мирнограде (мужчина 54 лет и женщина 41 года);
• двух в Славянске (женщины 49 и 55 лет);
• двух Мариуполе (мужчина 43 лет и женщина 48 лет);
• одного в Покровске (мужчина 35 лет);
• одного в Мангушском районе (мужчина 25 лет).

Глава ДонОГА уточнил, что среди заболевших — одна медработница.

Таким образом, на подконтрольной Украине части Донетчины подтвержден 791 случай коронавирусной инфекции. При этом 484 человека выздоровели, а 10 умерли. На лечении остается 297 человек.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 847 новых случаев COVID-19.

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