В Донецкой области выявили еще 11 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Донецкой области выявили 11 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Диагноз был подтвержден у:



• трех человек в Дружковке (мужчины 51 и 57 лет и женщина 76 лет);

• двух в Мирнограде (мужчина 54 лет и женщина 41 года);

• двух в Славянске (женщины 49 и 55 лет);

• двух Мариуполе (мужчина 43 лет и женщина 48 лет);

• одного в Покровске (мужчина 35 лет);

• одного в Мангушском районе (мужчина 25 лет).



Глава ДонОГА уточнил, что среди заболевших — одна медработница.



Таким образом, на подконтрольной Украине части Донетчины подтвержден 791 случай коронавирусной инфекции. При этом 484 человека выздоровели, а 10 умерли. На лечении остается 297 человек.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 847 новых случаев COVID-19.