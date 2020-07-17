В ОРДЛО — 39 новых случаев COVID-19 и один летальный исход

В течение прошедших суток коронавирус выявили у 35 жителей отдельных районов Донецкой области (ОРДО), заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Все положительные результаты тестов на COVID-19 получили лица, которые контактировали с заболевшими ранее.



По состоянию на 10:00 18 июля «ДНР» признает 1512 случая заболевания COVID-19: 700 человек выздоровели, 87 — умерли.



В свою очередь, «ЛНР» подтверждает коронавирус у 595 человек (четыре новых заболевших за сутки), из которых 512 выздоровели, 15 — умерли. О последнем летальном случае вследствие COVID-19 ресурсы группировки сообщили в субботу, 18 июля. Подробности не сообщаются.

Официальных данных о ситуации с распространением коронавируса на временно оккупированных территориях нет.