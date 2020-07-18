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США одобрили продажу Украине катеров для отражения российской агрессии

18 июля 2020, 13:56

США одобрили продажу Украине катеров для отражения российской агрессии

США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что покупка «повысит способности Военно-морских сил Украины, поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях».

«Я благодарен американским партнерам, которые в дальнейшем прочно поддерживают Украину!», — подчеркнул он.

«Этот важный шаг свидетельствует о растущем доверии между США и Украиной. Эта поддержка, вместе с реформой сектора безопасности и обороны и оборонной промышленности, поможет Украине развить современные, оперативно совместимые с НАТО Вооруженные силы, способные эффективно противостоять российской агрессии», — добавил Кулеба.

По словам Кулебы, 6 катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи США в сфере безопасности, а остальные будут приобретены за счет оборонного бюджета.

18 июня Госдепартамент США одобрил продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и связанного с ними оборудования стоимостью 600 млн долларов.

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