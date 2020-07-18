США одобрили продажу Украине катеров для отражения российской агрессии

США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



Он отметил, что покупка «повысит способности Военно-морских сил Украины, поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях».



«Я благодарен американским партнерам, которые в дальнейшем прочно поддерживают Украину!», — подчеркнул он.



«Этот важный шаг свидетельствует о растущем доверии между США и Украиной. Эта поддержка, вместе с реформой сектора безопасности и обороны и оборонной промышленности, поможет Украине развить современные, оперативно совместимые с НАТО Вооруженные силы, способные эффективно противостоять российской агрессии», — добавил Кулеба.



По словам Кулебы, 6 катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи США в сфере безопасности, а остальные будут приобретены за счет оборонного бюджета.



Mark VI — це сучасні, швидкі та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій. Шість катерів вже готуються для України в рамках безпекової допомоги США за відповідними програмами. Решту Україна зможе придбати у США за кошти оборонного бюджету. 2/3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2020

18 июня Госдепартамент США одобрил продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и связанного с ними оборудования стоимостью 600 млн долларов.