Медведчук: Путин считает Донбасс частью Украины

Позиция президента РФ Владимира Путина остается неизменной — Донбасс — это часть Украины. Об этом заявил народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», кум Путина Виктор Медведчук, передает ZIK.



По мнению Медведчука, участие жителей оккупированной части Донбасса с российскими паспортами в голосовании по поправкам в Конституцию РФ не означает намерений Москвы во включении ОРДЛО во состав России.



«Смотрите, если говорить об изменениях в Конституции РФ и неконтролируемых территориях Донбасса, то это ничего не означает. Потому что если бы Россия хотела признать независимость этих неофициальных государственных образований, как они себя называют, непризнанных ДНР, ЛНР, то она могла это сделать и в 2014 году, и в 2015-м, 16-м, ну, и в 20-м. Но Россия этого не сделала. Более того, есть позиция, высказанная президентом РФ господином Путиным. Он сказал: "Донбасс — это Украина"», — сказал нардеп.



Медведчук уверен, что если Путин «об этом говорит, значит, он так и считает».



«Более того, я знаю, что он так считает, как говорит. И вопрос заключается в том, что Россия принципиально и последовательно будет настаивать на выполнении Минских соглашений. И никогда не проявляла ни в чем и не может проявлять какие-то аппетиты по отношению к этим территориям», — резюмировал он.

На заседании Верховной Рады 17 июля нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин во время обсуждения постановления № 3736 о незаконности голосования за поправки в Конституции РФ в аннексированном Крыму заявил, что у Украины нет суверенитета.



«Кто захочет возвращаться в страну, где все нищенствуют. Кто захочет возвращаться в страну, которая не имеет суверенитета», — заявил он.



Нардеп подчеркнул, что он специально не пришел на торжественное заседание Рады по поводу 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины.



Народные депутат фракций «Европейская солидарность», «Голос» и «Слуга народа», а также представители депутатских групп «Партия «За будущее» и «Доверие» потребовали от председателя Рады Дмитрия Разумкова направить запросы в правоохранительные органы с целью проверки высказываний Волошина.