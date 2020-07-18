Боевики нарушили режим «тишины» на участке разведения на Донетчине

С начала текущих суток боевики трижды обстреляли украинских военнослужащих, в том числе открывая огонь вблизи участка разведения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Боевики обстреляли из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов позиции ОС в районе Старогнатовки. После обеда в районе Водяного был зафиксирован обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



Из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов НВФ обстреляли защитников Хутора Вильный.



Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов нет.



Кроме того, боевики обстреляли участок разведения сил и средств № 3 Богдановка. Со стороны Петровского противник совершил три очереди из стрелкового оружия.