Особый статус Донбасса. Чего ожидать? ►

Кто из захватчиков Донбасса получит амнистию и когда — новый обмен удерживаемыми лицами? Смотрите в новом выпуске «Донбасс сегодня»:



• Киев и Москва обсуждают в Минске новый закон об «особом статусе Донбасса» с внедрением формулы Штайнмайера. К чему это приведет?

• Есть ли шанс договориться о новом обмене с подконтрольными Кремлю группировками «Л-ДНР» и кто попадет в списки?

• Переходное правосудие для Донбасса: как оно будет работать и чего ждать тем, кто взял оружие в руки во время «русской весны».