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Особый статус Донбасса. Чего ожидать? ►

18 июля 2020, 22:33

Особый статус Донбасса. Чего ожидать? ►

Кто из захватчиков Донбасса получит амнистию и когда — новый обмен удерживаемыми лицами? Смотрите в новом выпуске «Донбасс сегодня»:

• Киев и Москва обсуждают в Минске новый закон об «особом статусе Донбасса» с внедрением формулы Штайнмайера. К чему это приведет?
• Есть ли шанс договориться о новом обмене с подконтрольными Кремлю группировками «Л-ДНР» и кто попадет в списки?
• Переходное правосудие для Донбасса: как оно будет работать и чего ждать тем, кто взял оружие в руки во время «русской весны».

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22:33
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«ДНР»: Найдено тело третьего погибшего украинского военного под Горловкой
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09:36
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09:11
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22:43
В Киеве возле станции метро «Шулявская» произошел взрыв, есть раненый
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16 июля, 10:13

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