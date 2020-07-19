На Донбассе ранен украинский военный

На Донбассе за субботу незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня. Ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.



Неподалеку Старогнатовки велась стрельба их противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



По позициям ВСУ в районе Водяного стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Недалеко от Новоселовки Второй велась стрельба из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Талаковки - из гранатометов и стрелкового оружия, а по в районе Гнутово, кроме автоматических станковых гранатометов, боевики стреляли из снайперского оружия.



Вблизи Новотошковского боевики применили артиллерийские системы калибра 122 мм и вооружения БМП. По опорным пунктам украинских военных возле хутора Свободный и Причепиловка незаконные вооруженные формирования открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



Кроме того, по данным украинских военных, боевики обстреляли участок разведения сил и средств № 3 вблизи Богдановки.



В сначала текущих суток на Донбассе зафиксированы 6 обстрелов. Неподалеку Причепиловки велась стрельба из артиллерийских систем 122-го калибра и 120-ти мм минометов. Также из минометов 120-го и 82-го обстреляны позиции украинских военных из Луганского.



Неподалеку Водяного стреляли гранатометы различных систем, а у Старогнатовки - крупнокалиберные пулеметы.