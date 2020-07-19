В Украине – более 700 новых случаев заражения COVID-19

В Украине за субботу выявили 731 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Выздоровели 354 человека, 8 умерли.

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Днем ранее, 18 июля сообщалось о 847 новых случаях заболевания COVID-19, 17 июля – о 809 инфицированных, 16 июля - о 848 новых случаях заболевания, 15 июля – о 638 новых инфицированных. Абсолютный антирекорд был зафиксирован 26 июня - 1 109 новых заразившихся.



С начала пандемии в Украине выявлено 58 842 случаев коронавирусной инфекции. Из них выздоровели – 30 879, а 1 485 человек умерли от COVID-19. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 26 478 человек, что на 369 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (109) и в Киеве (87). В 11 из 24 областей не зафиксированы новые случаи выздоровления.