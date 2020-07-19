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В палатке спасателей на КПВВ под Донецком продолжают жить люди

19 июля 2020, 12:13

В палатке спасателей на КПВВ под Донецком продолжают жить люди

В палатке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области остаются люди, которые не смогли пересечь линию соприкосновения. По данным пресс-службы ГСЧС, вчера спасатели помогли 15 людям, среди которых два ребенка.

Пункты оказания помощи продолжают круглосуточно работать на каждом из четырех контрольных пунктов въезда-выезда - «Майорское», «Гнутово», «Новотроицкое» и «Марьинка».  

Группировка «ДНР» нерегулярно открывает пункт пропуска «Еленовка», который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новтороицкое». Ранее, на один день «Еленовка» была открыта 17 июля, до этого – 13 июля.

Выехать из Донецка можно будет только при наличии регистрации на подконтрольной Украине территории, а пропуск в Донецк возможен по заранее согласованным спискам штаба «ДНР» по коронавирусу. При этом все прибывшие с украинской стороны люди обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больницах.

Прибывшим на подконтрольную Украине территорию нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дій вдома».

Пропуск через блокпост «ДНР» будет осуществляться с 9:00 до 18:00. В свою очередь КПВВ «Новотроицкое» работает с 7:00 до 20:00.

Среди тех, кто пытается проехать в обе стороны есть те, кого не пропускают в сторону Донецка, но они не могут вернуться на подконтрольную Украине территорию, потому вынуждены находиться на обсервации в палатке ГСЧС у «Новотроицкого».

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