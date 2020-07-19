В рядах украинских военных – 13 новых случаев COVID-19

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки зафиксировали 13 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Как сообщает командование Медицинских сил ВСУ, сейчас болеют 140 человек.



«Из них (заболевших за сутки, - ред.) в учреждениях здравоохранения находится 1 военнослужащий (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ"). Состояние пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение», - сообщается на странице командования Медсил ВСУ в Facebook.



Остальные 12 человек лечатся дома под наблюдением врачей.



«На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 12 человек (военные части Киевской области - 7 военнослужащих и 2 сотрудника ВСУ, и Львовской области - 2 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания», - говорится в сообщении.



По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 516 человек, умерли пять человек.



При этом днем ранее сообщалось о 514 выздоровевших и 129 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровело 2 человек, а количество болеющих возросло на 11.



На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 296 человек, у 43 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.