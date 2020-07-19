«ДНР» завтра откроет пункт пропуска «Еленовка». Правила все те же

Группировка «ДНР» 20 июля планирует открыть на один день пункт пропуска «Еленовка» на линии соприкосновения в Донецкой области. С 9:00 до 18:00 на въезд в сторону Донецка и выезд обратно «ДНР» будет пропускать людей по правилам, которые она установила ранее.



Выехать из Донецка можно будет только при наличии регистрации на подконтрольной Украине территории, а пропуск в Донецк возможен по заранее согласованным спискам штаба «ДНР» по коронавирусу. При этом все прибывшие с украинской стороны люди обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больницах.



Прибывшим на подконтрольную Украине территорию нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дій вдома».



Ранее, на один день «Еленовка» была открыта 17 июля, до этого – 13 июля.



Прибывшим на подконтрольную Украине территорию нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дій вдома».