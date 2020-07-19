«ДНР»: На отдых в Седово можно ехать всем, но арендовать только зарегистрированное жилье

На территорию Новоазовского района (подконтролен группировке «ДНР») с 15 июля можно свободно въехать всем желающим для отдыха в курортных поселках Седово и Безыменное. Но несмотря на это отдыхающие могут остановиться лишь в пансионатах или в мини-отелях, домах, владельцы которых предоставляют услуги как физлица-предприниматели.



Предприниматели и владельцы санаториев должны быть зарегистрированы при группировке «ДНР», иначе они не смогут оказывать услуги отдыхающим и будут оштрафованы. В администрации Новоазовского района, которая подчинена «ДНР», пояснили, что таким образом они контролируют эпидемиологическую ситуацию. За всеми карантинными нормами должна следить местная санитарная станция, чтобы не допустить распространения коронавируса.

В этом году курортный сезон в Седово был открыт только 1 июля из-за пандемии коронавируса. При этом пропуск отдыхающих до 15 июля «ДНР» осуществляла только по спискам.



Седово и Безыменное являются единственным курортом под контролем «ДНР». Населенные пункты расположены на берегу Азовского моря.