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«Динамо» проиграло, но финишировало вторым в чемпионате. «Заря» — третья

19 июля 2020, 21:37

«Динамо» проиграло, но финишировало вторым в чемпионате. «Заря» — третья

Киевское «Динамо» уступило «Колосу» из Коваливки в последнем туре чемпионата со счетом 2:0.


При этом динамовцы смогли завершить чемпионат Украины на втором месте, что позволяет им выступить в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов следующего сезона.

В параллельном матче луганская «Заря» сыграла вничью 1:1 с черниговской «Десной». Если бы луганчане одержали победу, то финишировали бы на втором месте. Однако «Заря» осталась третьей в таблице и будет представлять Украину на групповом этапе Лиги Европы.

Турнирная таблица:

Источник: upl.ua

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