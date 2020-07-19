Киевское «Динамо» уступило «Колосу» из Коваливки в последнем туре чемпионата со счетом 2:0.



При этом динамовцы смогли завершить чемпионат Украины на втором месте, что позволяет им выступить в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов следующего сезона.



В параллельном матче луганская «Заря» сыграла вничью 1:1 с черниговской «Десной». Если бы луганчане одержали победу, то финишировали бы на втором месте. Однако «Заря» осталась третьей в таблице и будет представлять Украину на групповом этапе Лиги Европы.





Турнирная таблица:

Источник: upl.ua