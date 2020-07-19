Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной Украине части Донетчины подтверждено 795 случаев коронавирусной инфекции. При этом 484 человека выздоровели, а 10 умерли. С начала пандемии на Луганщине заболевания COVID-19 лабораторно подтверждено у 101 человека. Из них выздоровели — 80, лечатся — 20.



Группировка «ДНР» заявляет о 1527 случах коронавируса, из которых выписаны 700 человек, умерли — 89. «ЛНР» подтверждает коронавирус у 600 человек, из которых 518 пациентов выздоровели, 15 — умерли.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Украина заинтересована во включении США и Великобритании в минский и нормандский форматы, заявил вице-премьер, замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников.



В Кремле заявили о разочаровании замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака в результативности работы с украинскими коллегами по линии помощников лидеров «нормандской четверки».



Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что прогресс по «нормандскому формату» продвигается очень медленно и напомнил, что решение конфликта на Донбассе является условием возобновления стратегических отношений ЕС-Россия. На этой неделе ситуацию на Донбассе в телефонном разговоре обсудили канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин.



Позиция президента РФ Владимира Путина остается неизменной — Донбасс — это часть Украины, заявил народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», кум Путина Виктор Медведчук.



В Европейском суде по правам человека зарегистрирован иск, поданный Нидерландами против России в связи с крушением на востоке Украины пассажирского самолета MH17.



Права человека



Боевики «ДНР» удерживают 20-летнего дончанина Богдана Максименко в СИЗО 97-й колонии в Макеевке. С 10 апреля Максименко находится в плену за публикации в поддержку Украины. Его крестная Наталья Казённова рассказала о состоянии Богдана и в чем его обвиняет группировка.



«Суд ЛНР» приговорил жительницу Луганска к 12 годам лишения свободы по обвинению в «государственной измене».



Боевые действия



13 июля боевики обстреляли группу из трех украинских военнослужащих, которые пытались провести эвакуацию тела сослуживца. В результате обстрела погиб военный медик, еще двое военнослужащих пострадали. При этом одного раненого забрать с поля боя не удалось. Также на поле боя остались тела командира, который подорвался 12 июля, и военного медика. 15 июля боевики передали тело погибшего командир взвода 35-й бригады.



Экономика



Шахтеры подконтрольного «ДНР» предприятия «Донбассуглереструктуризация» не получили еще зарплаты за 2014-2015 годы, пишет «Зеркало недели» со ссылкой на документ украинских спецслужб.



Общество



Боевики не выпускают из ОРДЛО детей, которые хотят поступить в украинские вузы, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«ЛНР» переименовала подконтрольный ей Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, убрав упоминание украинского поэта из названия.



В подконтрольном боевикам Иловайске Донецкой области не осталось врачей-терапевтов. Местное терапевтическое отделение перепрофилировали в отделение сестринского ухода.



Международный комитет Красного Креста направил в ОРДЛО продуктовые наборы весом более 60 тонн.



Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе



«Донбасс сегодня»: Киев и Москва обсуждают в Минске новый закон об «особом статусе Донбасса» с внедрением формулы Штайнмайера. К чему это приведет? // Есть ли шанс договориться о новом обмене с подконтрольными Кремлю группировками «Л-ДНР» и кто попадет в списки? // Переходное правосудие для Донбасса: как оно будет работать и чего ждать тем, кто взял оружие в руки во время «русской весны».



«Донбасс Реалии»: Россия меняет верхушку боевиков? // Украина разрабатывает новый боевой вертолет // Украинская армия испытывает новую технику // Ночной Донецк и комендантский час. Как отдыхает молодежь?



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