Штаб ООС зафиксировал 17 обстрелов со стороны боевиков, без потерь

За минувшие сутки пророссийские боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
«Враг обстрелял наши позиции используя запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — подчеркивается в сообщении.
Обстрелам подверглись позиции военных у населенных пунктов Луганское, Причепиловка, Водяное, Старогнатовка, Лебединское, Талаковка, Авдеевка.
По данным украинской разведки, за минувшие сутки наши защитники убили одного и ранили не менее шестерых боевиков.
С начала текущих суток штаб заявил о двух нарушениях режима прекращения огня. В частности, огонь велся вблизи Мироновского агрессор использовал артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы. Также там добавили, что боевики из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял военных Марьинки. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских военных нет.