В Луганске перевернулся автомобиль боевиков

Фото: vk.com/saleauto.lugansk

В подконтрольном группировке «ЛНР» Луганске в воскресенье днем произошла дорожная авария при участии автомобиля боевиков УАЗ. Соответствующие фотографии опубликовали в местных сообществах в соцсетях.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Оборонной в районе стадиона «Авангард».



На снимках видно что УАЗ с черными «военными» номерами перевернулся. По сообщениям некоторых пользователей, это произошло в результате столкновения с автомобилем Volkswagen.



О пострадавших в результате ДТП не сообщается.

Фото: vk.com/saleauto.lugansk

Кроме того, 20 июля произошло еще одно ДТП в Луганске. По данным «МЧС ЛНР», водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и совершил столкновение с ограждением на объездной дороге в районе дач «Острая Могила». В результате ДТП погибли мужчина 2000 года рождения и девушка 2003 года рождения. Также пострадал мужчина 2002 года рождения. Пострадавший после оказания медицинской помощи в госпитализации не нуждается.