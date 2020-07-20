В Украине число заболевших коронавирусом увеличилось на 651 человека за сутки

За минувшие сутки в Украине выявлен 651 случай заболевания коронавирусом. При этом 560 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 13 — умерли. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



За все время пандемии в стране подтверждено 59 493 случая COVID-19, из них 31 439 человек выздоровели, 1 498 — скончались. Продолжают болеть 26 556 человек, что на 78 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев заболевания коронавирусом за сутки зафиксировано во Львовской области (115), выздоровления — во Львовской и Ровенской областях (более 100).



Ситуация на фронте:

У властей Украины нет достоверных данных о заболеваемости коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.



Вчера, 19 июля, зафиксировали 731 новый случай COVID; 18 июля сообщалось о 847 заболевших, 17 июля было 809 инфицированных, 16 июля — 848. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд — 1 109 новых инфицированных.