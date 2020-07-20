Дело MH17: Украина может присоединиться к иску Нидерландов против России

Компетентные ведомства Украины проведут анализ иска Нидерландов в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации в связи с катастрофой рейса MH17, для того чтобы понять, можно ли к нему присоединиться. Об этом в комментарии УНН сказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.



«Мы ведем несколько процессов в различных международных инстанциях. Любое решение о возможном присоединении к иску другого государства в ЕСПЧ может быть принято после тщательного изучения текста иска. Министерство юстиции и МИД проведут такой анализ уже в ближайшее время», — сказал Енин.



10 июля правительство Нидерландов заявило о намерении подать иск против России в ЕСПЧ за ее роль в катастрофе рейса MH17 Малазийских авиалиний над Донбассом в 2014 году.



15 июля Европейский суд по правам человека сообщил, что официально зарегистрировал соответствующую жалобу.