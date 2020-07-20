В Киеве на месте гибели Павла Шеремета установили памятный знак

Фото: Українська правда

В Киеве в годовщину гибели журналиста Павла Шеремета установили памятный знак в его честь. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».



Памятный знак установили на ул. Ивана Франко, на месте гибели Шеремета. Он выполнен в виде белого листа бумаги с именем журналиста и надписью внизу «На этом месте 20 июля 2016 года погиб журналист».



Автор памятного знака — украинский художник, скульптор Назар Билык.



На открытие собрались несколько десятков человек, в том числе друзья Шеремета и представители СМИ.

20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.



Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.



Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.