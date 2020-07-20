«ДНР» приговорила к 5 годам колонии перевозчика из Макеевки за «терроризм»

Группировка «ДНР» приговорила к 5 годам тюрьмы колонии жителя Макеевки за «участие в террористическом сообществе». Как сообщает «генпрокуратура ДНР», приговор вынес «Буденовский межрайонный суд» Донецка.



Указано, что подсудимый, гражданин «Г», занимался пассажирскими перевозками через КПВВ «Марьинка». Якобы в мае 2017 он был завербован Службой безопасности Украины, «действуя умышленно, из личной заинтересованности, с целью беспрепятственного пересечения линии разграничения».



В «генпрокуратуре» утверждают, что по заданию СБУ макеевчанин «осуществлял террористическую деятельность» на подконтрольной «ДНР» территории в период с мая по сентябрь 2017 года, «а также выполнял задачи, направленные на причинение ущерба общественной безопасности».



В чем заключалась эта деятельность, в сообщении не указано.