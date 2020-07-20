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Наблюдатели в июне зафиксировали всплеск ультраправого насилия в Украине

20 июля 2020, 13:58

Наблюдатели в июне зафиксировали всплеск ультраправого насилия в Украине

После карантина в Украине произошел всплеск насилия со стороны ультраправых организаций. Об этом сообщает мониторинговая группа «Маркер», собрав данные за первое полугодие 2020 года.

В целом за первую половину года было зафиксировано 43 случая насилия и конфронтаций со стороны ультраправых: 33 из них с элементами насилия, 10 — конфронтаций. Минимум в 20 случаях были пострадавшие. Если в январе-феврале фиксировалось 6-7 случаев на месяц, а во время карантина их ежемесячное количество сократилось до 3-5, то в июне этот показатель резко подскочил до 19, при этом 16 из этих случаев были насильственными.

Наблюдатели подчеркивают, что это рекордное количество случаев ультраправого насилия за месяц, зафиксированное за все время мониторинга, который проводится с октября 2018 года.

Главными жертвами нападений и конфронтаций стали представители политических партий (58% от всех случаев). Указано, что больше всего таких случаев зафиксировано в отношении представителей Партии Шария. Второе место занимают феминистки и люди из ЛГБТ-сообщества. Еще нескольким нападениям подверглись люди, которых ультраправые заподозрили в принадлежности к ЛГБТ-сообществу из-за «неформальной» внешности.

По данным «Маркера», среди ультраправых организаций наиболее активно прибегали к насилию и конфронтации представители «Национального корпуса» (16 случаев) и «Традиции и порядка» (6 случаев). «К тому же прослеживается "специализация" ультраправых: жертвами "Нацкорпуса" преимущественно становятся члены политических партий, тогда как "ТиП" нападают на феминисток, ЛГБТ и "неформальную" молодежь», — отмечают наблюдатели.

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