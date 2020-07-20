На Донетчине из-за пожара на полях пострадал мужчина и сгорело авто

В Лиманском районе Донецкой области мужчина во время возгорания поля получил термические ожоги 70% тела. А в Волновахском районе сгорело около 24 га пшеницы и автомобиль, водитель которого самостоятельно пытался потушить пламя. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



«О возгорании на поле в поселке Яровая Лиманского района в полицию сообщили сотрудники ДСНС. В результате происшествия серьезно пострадал 58-летний местный житель», — говорится в сообщении.



Начато досудебное расследование по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности». Полицейские устанавливают причину пожара.



Под Волновахой горело поле стерни. Следственно-оперативная группа задокументировала поджог. На месте происшествия было обнаружено поврежден автомобиль ВАЗ-21110. Владелец авто пояснил, что ехал на отдых к реке, увидел пожар и пытался его погасить.



По факту правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» Уголовного кодекса Украины, открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.