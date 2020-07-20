Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донетчине из-за пожара на полях пострадал мужчина и сгорело авто

20 июля 2020, 14:10

На Донетчине из-за пожара на полях пострадал мужчина и сгорело авто

В Лиманском районе Донецкой области мужчина во время возгорания поля получил термические ожоги 70% тела. А в Волновахском районе сгорело около 24 га пшеницы и автомобиль, водитель которого самостоятельно пытался потушить пламя. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

«О возгорании на поле в поселке Яровая Лиманского района в полицию сообщили сотрудники ДСНС. В результате происшествия серьезно пострадал 58-летний местный житель», — говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности». Полицейские устанавливают причину пожара.

Под Волновахой горело поле стерни. Следственно-оперативная группа задокументировала поджог. На месте происшествия было обнаружено поврежден автомобиль ВАЗ-21110. Владелец авто пояснил, что ехал на отдых к реке, увидел пожар и пытался его погасить.

По факту правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» Уголовного кодекса Украины, открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

ТЕГИ

Прочее
Пожар
Места
Волноваха

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:49
Дети из ОРДЛО смогут подать документы онлайн для поступления в украинские вузы
15:43
В Луганске собираются установить бюст экс-руководителю «ЛНР» Болотову
15:29
«ДНР» допустила отмену дистанционного обучения с 1 сентября
13:23
«ДНР» приговорила к 5 годам колонии перевозчика из Макеевки за «терроризм»
11:08
«ДНР» снова на один день возобновила работу КПВВ «Еленовка»
10:50
В России объяснили, нужно ли сдавать тест на коронавирус, если приехал из Донецка
08:47
В Луганске перевернулся автомобиль боевиков
08:27
ОБСЕ видела обустройство новых позиций боевиками вблизи участка разведения
22:30
Главные новости Донбасса за неделю
15:20
«ДНР»: На отдых в Седово можно ехать всем, но арендовать только зарегистрированное жилье
14:00
Ждут ли жители Донецка открытия КПВВ? Опрос ►
13:53
«ДНР» завтра откроет пункт пропуска «Еленовка». Правила все те же
11:05
В ОРДЛО выявили 20 новых случаев заболевания COVID-19
22:33
Особый статус Донбасса. Чего ожидать? ►
21:51
«ДНР»: Найдено тело третьего погибшего украинского военного под Горловкой
все новости
16:50
Суд по делу Штепы перенесли на 18 августа
16:49
Дети из ОРДЛО смогут подать документы онлайн для поступления в украинские вузы
16:32
Убийство медика на Донбассе: Украина идентифицировала переданное тело
16:12
МИД Украины выразило протест из-за очередного визита Путина в Крым
15:43
В Луганске собираются установить бюст экс-руководителю «ЛНР» Болотову
15:29
«ДНР» допустила отмену дистанционного обучения с 1 сентября
15:11
На Луганщине задержали торговца взрывчаткой и нашли тайник боевика
15:00
Алексей Михайличенко уволен с поста главного тренера «Динамо»
14:37
В России акцию «Бессмертный полк» перенесли на 2021 год
14:18
На Донбассе погиб украинский военный во время боевого задания
14:10
На Донетчине из-за пожара на полях пострадал мужчина и сгорело авто
13:58
Наблюдатели в июне зафиксировали всплеск ультраправого насилия в Украине
13:23
«ДНР» приговорила к 5 годам колонии перевозчика из Макеевки за «терроризм»
12:46
Разумков: В Раде нет законопроектов о выборах на оккупированных территориях
11:22
На Луганщине — два новых случая заболевания COVID-19. Четверо человек выздоровели
все новости
ВИДЕО
КПВВ, радиация в воде «Юнкома» и минирование зданий в Донецке. Видеодайджест ►
19 июля, 17:55
Ждут ли жители Донецка открытия КПВВ? Опрос ►
19 июля, 14:00
Особый статус Донбасса. Чего ожидать? ►
18 июля, 22:33

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция