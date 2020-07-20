В России акцию «Бессмертный полк» перенесли на 2021 год

В России организаторы «Бессмертного полка» решили перенести акцию на следующий год. Такое решение поддержал президент РФ Владимиру Путин.



«Как бы нам не хотелось [провести акцию в этом году], но придется перенести мероприятие на следующий год», — сказал Путин во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи (аннексированный Крым), передает ТАСС.



Шествие «Бессмертного полка» традиционно проходит в России 9 мая. Аналогичную акцию проводят группировки «ДНР» и «ЛНР». Но в этом году шествие и военный парад 9 мая не состоялись из-за эпидемии коронавируса.



В мае в РФ «Бессмертный полк» перенесли на 26 июля, а позже отменили.



Парад Победы в Москве перенесли на 24 июня. В этот же день военные парады провели в Донецке и Луганске.