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Суд по делу Штепы перенесли на 18 августа

20 июля 2020, 16:50

Суд по делу Штепы перенесли на 18 августа

Назначенное на понедельник заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме не состоялось. Об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сообщил адвокат Штепы Александр Тананакин.

«Заседание не состоялось из-за болезни Нели Игоревны. Она сейчас проходит стационарное лечение в Славянске. Поэтому перенесли заседание на 18 августа», — сказал он.

На заседании суд планировал допросить в режиме видеоконференции двух свидетелей, заявленных прокуратурой в рамках рассмотрения ходатайства об избрании обвиняемой меры пресечения.

Ходатайство о домашнем аресте Штепы было заявлено прокуратурой 21 ноября 2019 года.

Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого должно начаться в пятый раз.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности.В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.

Дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города.

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