Боевики стреляли из запрещенного вооружения: погиб военный

Украинский военнослужащий погиб в результате обстрелов со стороны боевиков с начала текущих суток. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



С полуночи боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенные Минскими соглашениями минометы и артиллерийские установки, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое и снайперское оружие.



Под огнем оказались позиции ОС вблизи Мироновского, Причепиловки, Шум, Марьинки, Старогнатовки, Широкино и Павлополя.



Военные открывали ответный огонь из штатного вооружения.



«За текущие сутки, к сожалению, в результате вражеского обстрела один наш мужественный защитник погиб. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким павшего украинского героя», — говорится в сообщении штаба.



На участках разведения обстрелов не зафиксировано.