В тюрьмах РФ находятся 2 тысячи украинцев

В российских тюрьмах находятся две тысячи граждан Украины; всего за рубежом отбывают наказание около семи тысяч украинцев. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«... около 7000 граждан Украины отбывают наказание за рубежом, в том числе 2000 — в РФ. Среди них есть граждане — жертвы торговли людьми, которые были привлечены к перевозке и распространению наркотических средств на территории иностранных государств», — заявила она на 20-й конференции Альянса по противодействию торговле людьми ОБСЕ.



По словам Денисовой, за последние четыре года Национальная полиция Украины инициировала 222 уголовных производства по этим фактам.

Ранее сообщалось, что в украинских следственных изоляторах и тюрьмах удерживаются более 300 граждан Российской Федерации.