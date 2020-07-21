За минувшие сутки в Донецкой области зафиксирована новая смерть от коронавируса и 12 новых случаев инфицирования. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Одиннадцатой жертвой COVID-19 на Донетчине стала 78-летняя жительница Великоновоселковского района.



В целом, за понедельник, 20 июля, коронавирусную болезнь обнаружили еще у двенадцати жителей области: трое в Славянске, двое в Славянском районе, двое в Бахмуте, двое в Краматорске, двое в Мариуполе и один случай в Константиновке.



Таким образом, на подконтрольной Украине части Донецкой области подтвержден 807 случаев коронавирусной инфекции. При этом 484 человека выздоровели, а 11 — скончались. На лечении остается 312 человек.