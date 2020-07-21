В Украине выявили 673 случая COVID-19 за сутки. Общее число заболевших превысило 60 тысяч

За минувшие сутки в Украине выявлено 673 случая заболевания коронавирусом. При этом 760 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 20 — умерли. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



По состоянию на утро 21 июля в стране за все время пандемии подтверждено 60 166 случаев COVID-19. Из них 32 199 человек выздоровели, 1 518 — скончались. Продолжают болеть 26 449 человек, что на 107 меньше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (114) и в Киеве (73), выздоровления — в Ровенской (131), Львовской (104) и Закарпатской (96) областях.



Ситуация в регионах:

Отметим, что в Донецкой области уже подтверждено 807 случаев COVID-19.



Вчера, 20 июля, в Украине зафиксировали 651 новый случай COVID; 19 июля подтвердили 731 случай; 18 июля сообщалось о 847 заболевших, 17 июля было 809 инфицированных. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд — 1 109 новых инфицированных.