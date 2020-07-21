Мэр Славянска находится на самоизоляции

Городской голова Славянска Вадим Лях заявил, что находится на самоизоляции. Об этом во время заседания исполкома горсовета сообщил заместитель мэра Юрий Подлесный.



По его словам, Вадим Лях контактировал с ребенком, инфицированным коронавирусом.



«Мэр чувствует себя хорошо, как обычный здоровый человек. Управление городом и решение всех насущных вопросов будет осуществляться им дистанционно», — сказал Подлесный.

С начала карантина в Славянске было выявлен 432 случая COVID-19. По этому показателю город занимает первое место в Донецкой области.



Один из очагов COVID-19 - Славянский психоневрологический интернат, где коронавирусом были инфицированы более 300 человек. Большинство из них — пациенты интерната.